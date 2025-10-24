Haberler

New York Borsası Enflasyon Verileri İle Yükseliş Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsasında, eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi sonrası Dow Jones ve S&P 500 endeksleri önemli artışlar gösterdi. Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler güçlenirken, ticaret görüşmelerine dair iyimserlik de dikkat çekti.

New York borsası, ABD'de eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesinin ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artarak 46.968,34 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,60 artışla 6.778,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kazançla 23.144,95 puana yükseldi.

ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek haftaki toplantısında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirirken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede federal hükümetin kapalı kalmasının 24'üncü gününe girilirken, ekonomik veri takvimindeki aksama nedeniyle istihdam gibi önemli verilerin açıklanamaması belirsizliği artırdı. Bu ortamda, Sosyal Güvenlik maaşlarındaki yaşam maliyeti artışlarını hesaplamak için bir istisna yapılarak, bugün yayımlanan enflasyon verileri yakından takip edildi.

Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 28-29 Ekim'de yapılacak toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, aralık ayındaki toplantısında da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kaldı.

Bilanço sezonu da yakından izlenirken, dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li çip üreticisi Intel, gelirinin üçüncü çeyrekte arttığını bildirdi. ABD hükümetinin hissedarı olmasının ardından açıkladığı ilk bilançoda geliri beklentileri aşan şirketin hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri de şirketin üçüncü çeyrek geliri ve karının beklentileri aşması sonrası yüzde 7'nin üzerinde değer kazanırken, Procter & Gamble'ın hisseleri finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 1'i aşkın arttı.

Ticaret cephesinde ise ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik risk iştahını destekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore'de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacağını ve 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

Analistler, Trump ve Şi arasında uzun süredir beklenen ve iki ülke arasındaki ticaret geriliminin tırmandığı bir dönemde gerçekleşecek görüşmeden çıkacak sonuçların yakından takip edileceğini belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğu "sahte" bir reklam kullandığı gerekçesiyle Kanada ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Kiralık konut sistemi de devreye giriyor: 4 grup faydalanabilecek
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.