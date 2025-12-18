Haberler

New York borsası ABD'nin enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de enflasyonun kasımda beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası New York borsası güne yükselişle başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri değer kazandı. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

New York borsası, ABD'de enflasyonun kasımda beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,63 artarak 48.186,71 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,96 artışla 6.785,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 kazançla 23.012,09 puana yükseldi.

Makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken enflasyon verileri sonrası pay piyasaları güne pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda iki aylık dönemde yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda eylül ayına göre yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon bu dönemde yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ayrıca ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 13 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak 224 bine geriledi.

Analistler, ABD'de hükümetin kapanmasının ardından ekim ayı okumalarının eksikliği nedeniyle yatırımcıların verileri temkinli bir şekilde değerlendirdiğini, ancak enflasyondaki yavaşlama işaretlerinin Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını daha da düşürmesi için zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta da yarı iletken şirketi Micron'un, dün piyasaların kapanmasının ardından açıklanan bilançosunda bellek çiplerine yönelik güçlü talebe işaret etmesi ve üç aylık finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası hisseleri yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de

Yaşlı kadın az kalsın koca mahalleyi havaya uçuruyordu
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title