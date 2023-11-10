New York Borsası Enflasyon Beklentileriyle Düştü

New York borsası, enflasyonun düşürülebilmesi için daha fazla adım atılabileceğine dair beklentilerle günü düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,65 azalışla 33.891,94 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,81 azalarak 4.347,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kayıpla 13.521,45 puana geriledi.

NEW New York borsası, enflasyonun düşürülebilmesi için daha fazla adım atılabileceğine dair beklentilerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,65 azalışla 33.891,94 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 azalarak 4.347,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kayıpla 13.521,45 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu düşürmeye yönelik daha fazla çalışma yapılması gerekebileceğini belirtmesi sonrasında pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından "emin olmadıklarını", gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini ifade etti.

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürülmesi sürecinde daha kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu söyleyen Powell, üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin oldukça güçlü olduğunu ancak büyümenin gelecek çeyreklerde yavaşlamasını beklediklerini belirtti.

Powell, daha güçlü büyümenin iş gücü piyasasında dengenin yeniden sağlanmasına ve enflasyonun düşürülmesine yönelik ilerlemeye zarar verebileceği ve bunun da para politikası tepkisi gerektirebileceği riskine karşı dikkatli olduklarını aktardı.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz artırımlarının tam etkisinin henüz görülmediğine işaret ederek, enflasyonun yüzde 2'ye doğru düzgün bir şekilde ilerlediğine henüz ikna olmadığını kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, para politikasının muhtemelen yeterince kısıtlayıcı olduğunu ifade ederek, Fed'in yüzde 2 hedefine ulaştığına emin olana kadar kısıtlayıcı kalacağına dikkati çekti.

St. Louis Fed Başkanı Kathleen O'Neill Paese de daha sıkı mali koşulların gerekli kısıtlamayı sağlayıp sağlayamayacağının henüz belli olmadığını dile getirdi.

Faiz oranlarının sabit tutulmasını desteklediğini ancak daha da artması gerekebileceğini belirten Paese, enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişilik düşüşle 217 bine indi. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 22 bin kişi artış gösterdi.

Analistler, söz konusu verilerin, ABD'de iş gücü piyasasının tarihsel olarak sıkı seviyelerde kalmasına rağmen bir miktar yumuşama sürecinden geçtiğine dair sinyallerle uyumlu olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı bugün tahvil ihalesi gerçekleştirirken, ülkede 10 yıllık hazine tahvili faizi yüzde 4,65'i, 30 yıllık hazine tahvili faizi de yüzde 4,80'i aştı.