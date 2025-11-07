Haberler

New York Borsası Ekonomik Endişelerle Düşüşle Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, ekonomiye ve teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelere dair endişelerle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri sırasıyla yüzde 0,41 ve yüzde 0,59 azaldı. Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar, hükümet kapanmasının ekonomik etkilerinin beklenenden kötü olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bazı teknoloji şirketlerinin hisse değerleri değişkenlik gösteriyor.

New York borsası, ekonomiye ve teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,41 azalarak 46.719,73 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 azalışla 6.680,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kayıpla 22.867,82 puana indi.

Ekonomiye ilişkin endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

ABD, tarihinin en uzun hükümet kapanmasını yaşarken, ekonomik veri akışındaki aksama belirsizlikleri artırıyor.

Teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesiyle de risk iştahı düşük seyrediyor.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, bugün verdiği bir röportajda, hükümetin kapanmasının ekonomik etkisinin beklenenden kötü olduğunu ancak kapanmasının sona ermesinin ardından ekonominin hızla toparlanabileceğini ifade etti.

Şirket bilançoları da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, finansal hizmetler şirketi Block'un hisseleri, karının üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Teknoloji şirketi Sandisk'in hisseleri ise finansal sonuçlarının üç aylık dönemde beklentileri aşmasının ardından yüzde 4'ü aşkın yükseldi.

Çevrim içi seyahat platformu Expedia'nın hisseleri de şirketin bu yıla ilişkin gelir beklentisini yükseltmesiyle yüzde 17'nin üzerinde değer kazandı.

Ayrıca Tesla'nın hisseleri, şirket hissedarlarının Üst Yönetici (CEO) Elon Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yapılacak yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme paketini onaylamasının ardından yüzde 4'ün üzerinde düştü.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.