New York Borsası Ekonomik Endişelerle Düşüşle Başladı

New York borsası, ekonomiye ve teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,41 azalarak 46.719,73 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 azalışla 6.680,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kayıpla 22.867,82 puana indi.

Ekonomiye ilişkin endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

ABD, tarihinin en uzun hükümet kapanmasını yaşarken, ekonomik veri akışındaki aksama belirsizlikleri artırıyor.

Teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesiyle de risk iştahı düşük seyrediyor.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, bugün verdiği bir röportajda, hükümetin kapanmasının ekonomik etkisinin beklenenden kötü olduğunu ancak kapanmasının sona ermesinin ardından ekonominin hızla toparlanabileceğini ifade etti.

Şirket bilançoları da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, finansal hizmetler şirketi Block'un hisseleri, karının üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Teknoloji şirketi Sandisk'in hisseleri ise finansal sonuçlarının üç aylık dönemde beklentileri aşmasının ardından yüzde 4'ü aşkın yükseldi.

Çevrim içi seyahat platformu Expedia'nın hisseleri de şirketin bu yıla ilişkin gelir beklentisini yükseltmesiyle yüzde 17'nin üzerinde değer kazandı.

Ayrıca Tesla'nın hisseleri, şirket hissedarlarının Üst Yönetici (CEO) Elon Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yapılacak yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme paketini onaylamasının ardından yüzde 4'ün üzerinde düştü.