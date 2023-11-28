New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,2 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. ABD Merkez Bankası'nın para politikası değerlendirmeleri ve açıklanacak veriler takip ediliyor.

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 35.333,47 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 4.550,43 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kayıpla 14.241,02 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu hafta yapacağı para politikasına yönelik değerlendirmeler ve açıklanacak veriler beklenirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

Analistler, tatil sezonu perakende harcama eğilimleri ile bu hafta açıklanacak ekim ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını, Fed yetkililerinin açıklamalarında da kısıtlayıcı para politikasının süresine ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de yeni konut satışları, ekimde aylık bazda yüzde 5,6 azalışla 679 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin baskısıyla, yüzde 0,2 düşüşle 103,22'ye geriledi.

ABD Hazine Bakanlığının düzenlediği 6 ay ile 2,3 ve 5 yıllık tahvil ihalelerinin ardından ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi yüzde 4,4'ün altına indi.

Öte yandan, Avrupa Birliğinin (AB), Amazon'un, robot süpürge üreticisi iRobot'u satın almasının rekabete zarar vereceğini ifade etmesi sonrasında iRobot hisselerinin yüzde 17'den fazla değer kaybetmesi dikkati çekti.