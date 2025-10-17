Haberler

New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Bankacılık Endişeleri Etkili Oldu

New York borsası, bankacılık sektöründeki sorunlar nedeniyle düşüş gösterdi. Dow Jones endeksi yüzde 0,65 azalarak 45.952,24 puana geriledi. Bölgesel bankaların kredi portföylerine ilişkin kaygılar yatırımcıları olumsuz etkiledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 azalışla 6.629,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kayıpla 22.562,54 puana geriledi.

ABD'de bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişelerle pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Ülkenin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklamasının ardından bankaların kredi portföylerine ilişkin kaygılar arttı.

Sorunlu kredilere dair endişelerle bölgesel banka hisseleri sert gerilerken, Zions'un hisseleri yüzde 13'ün üzerinde ve Western Alliance'ın hisseleri yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti.

Ülkenin büyük yatırım bankalarından JPMorganChase'in hisseleri yüzde 2,3 ve Jefferies Financial Group'un hisseleri yüzde 10,6 düştü.

Piyasalarda, Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile on altıncı gününe giren hükümetin kapanmasına ilişkin haber akışı takip edildi.

Makroekonomik veri tarafında, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ekimde eksi 12,8 ile piyasa beklentilerinin altına inerken, nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2025 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 2 azalarak 1 trilyon 775 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde rekor seviyeye ulaşan gümrük vergisi gelirleri, bütçe açığının azalmasında etkili oldu.

Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yaklaşık yüzde 23 artışla 25,31 değerine çıktı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise 7 baz puan azalışla yüzde 3,98'e indi ve nisan ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
