New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,52 azalarak 46.358,42 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 6.735,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalarak 23.024,63 puana indi.

ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede bütçe görüşmelerine yönelik haber akışı takip edilirken, Senato'da bugün yedinci kez yapılan oylamalarda hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların geçici bütçe tasarıları yeterli oy sayısına ulaşamadı.

Federal hükümetin kapalı kalması tarım dışı istihdam gibi ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları değiştirebilecek kritik verilerin açıklanmasını ertelerken, iş gücü piyasasındaki zayıflamaya işaret eden alternatif göstergeler faiz indirimi beklentilerinin güçlü kalmasında etkili oldu.

Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirdiği son toplantısının dün yayımlanan tutanakları da yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini ortaya koymuştu.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, New York Fed Başkanı John Williams, The New York Times'a verdiği röportajda, iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dikkati çekerek, bu yıl faiz oranlarında daha fazla indirimi desteklediğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyonun kalıcı hale gelebileceğine dair endişeleri gerekçe göstererek, faiz oranlarında daha fazla indirime gidilmesi konusunda temkinli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savundu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise bugün Community Bank Konferansı'nın açılışında yaptığı açıklamalarda para politikasına yönelik herhangi bir yönlendirmede bulunmadı.

Kurumsal tarafta ise ABD merkezli gıda ve içecek şirketi PepsiCo'nun hisseleri, üç aylık gelir ve karının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 4,2 değer kazandı.

Hava yolu şirketi Delta Air Lines'ın hisseleri de kar tahmininin beklentileri aşması sonrası yüzde 4,2 yükseldi.

Perakende şirketi Costco'nun hisseleri, eylül ayına ilişkin güçlü satış verilerinin ardından yüzde 3,1 değer kazandı.

ABD'nin Nvidia çiplerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ihracatına onay verdiğine dair haberlerin ardından ise şirketin hisseleri yüzde 1,8 yükseldi.