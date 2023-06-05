New York Borsası Düşüşle Kapandı, Apple ve Intel Hisseleri Dikkat Çekti

New York borsası, haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybederken, Apple'ın yeni ürünü Vision Pro'nun tanıtımı öncesinde hisse fiyatı yükseldi. Intel'in hisseleri ise M2 Ultra çipinin duyurulması sonrasında düştü. ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi beklentilerin altında kaldı.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,59 azalarak 33.562,86 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 azalışla 4.273,79 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kayıpla 13.229,43 puana düştü.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutup tutmayacağını değerlendirirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününü negatif seyirle kapattı.

Apple, düzenlediği geliştirici etkinliğinde ilk uzamsal bilgisayarı "Vision Pro" başlığını tanıttı. Tanıtım öncesinde şirketin hisse fiyatı yüzde 2,2 artarak 184,95 dolar ile en yüksek değerine çıkarken, Apple hisseleri işlem gününü yüzde 0,79 değer kaybı ile 179,58 dolarla tamamladı.

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in hisselerinin ise Apple'ın M2 Ultra çipini duyurması sonrasında yüzde 4,6 düşmesi dikkati çekti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 1,6 puan azalışla 50,3'e düşerek beklentilerin altında kaldı.

Ülkede fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.