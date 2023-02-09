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New York borsası düşüşle kapandı

Ekonomi Haberleri

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,61 azalışla 33.949,01 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,11 azalarak 4.117,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,68 kayıpla 11.910,52 puana indi.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu yıl faiz artırımlarına devam edeceğine ilişkin endişelerle piyasalarda gün boyu negatif bir seyir izlendi.

Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilmeye devam edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın enflasyonu düşürmesinin "uzun bir mücadele" olabileceğini, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini belirtti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de ücret artışlarına karşı faiz oranlarının daha da yükselmesi gerekeceğini ifade etti. Enflasyonda bazı umut verici işaretler olduğunu kaydeden Kashkari, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için faiz oranlarını muhtemelen yaklaşık yüzde 5,4 seviyesine yükseltmenin gerekeceğini aktardı.

ABD'de bilanço sezonu da devam ederken, Meksika yemekleri sunan hızlı yemek zinciri Chipotle'nin hisseleri finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 5'e yakın değer kaybetti. Telekomünikasyon şirketi Lumen Technologies'in hisseleri de şirketin dördüncü çeyrekte 3,1 milyar dolarlık zarar bildirmesinin ardından yüzde 20'nin üzerinde düştü.

Öte yandan Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri, yapay zeka sohbet robotu "Bard"ın tanıtımında yanlış yanıtlar vermesi sonrası yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

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Kaynak: AA / Ekonomi

Dow Jones New York Fed Ekonomi Haberler

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