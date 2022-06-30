New York borsası düşüşle kapandı New York borsası günü düşüşle tamamladı. New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,82 azalışla 30.775,43 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,86 azalarak 3.785,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,33 kayıpla 11.028,74 puana düştü. Dow Jones endeksi, yılın ilk yarısında 1962'den, S&P 500 endeksi de 1970'ten bu yana en kötü performansını kaydetti. Endekslerdeki negatif seyirde, ???????yükselen enflasyon ve resesyon endişeleri etkili oldu. Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel gelirler, mayısta beklentiler dahilinde yüzde 0,5 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 ile beklenenden az yükseliş gösterdi. ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 6,3 yükseldi. Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 4,7 ile 6 ayın en düşük artışını gösterdi. Analistler, ABD'de hanehalkı harcamalarının yüksek enflasyonla karşı karşıya kalarak yavaşlama gösterdiğini, kişisel tüketim harcamalarında beklentilerin altında kalan artışın "ekonomik büyümenin ikinci çeyreğin başında hızını kaybettiğinin işareti" olarak yorumlandığını belirtti. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 25 Haziran ile biten haftada 231 bine gerileyerek beklenenden az düşüş gösterdi. AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Dow Jones New York Ekonomi Haberler

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