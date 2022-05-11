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New York borsası düşüşle kapandı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de beklenenden yüksek gelen nisan ayı enflasyonu sonrası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD'de beklenenden yüksek gelen nisan ayı enflasyonu sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,02 azalarak 31.834,11 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,65 azalışla 3.935,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,18 kayıpla 11.364,24 puana indi.

Ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler sürerken ABD'de piyasa beklentilerini aşan enflasyon verisinin ardından endeksler negatif bir seyir izledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeniden yükselişe geçerek yüzde 3'ün üzerini görmesinin ardından yüzde 2,93 seviyesinde dengelendi.

Yüksek seyrini koruyan enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) fiyat artışını dizginlemek için daha agresif hareket etmek zorunda kalabileceğine dair endişeleri körükledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in yeni verileri gözlemlemesi ve bunlara uyum sağlamasının gerekeceğini belirtti. Enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde faiz oranlarını yükseltmeye açık olduğunu belirten Bostic, nötr seviyeye ulaşana kadar yarım puanlık artışları desteklediğini yineledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da bankanın gelecekte toplantılar için 50 baz puanlık artışı planladığını aktardı. Fed'in fiyatları düşürmek için faiz oranlarını nötrün üzerine çıkarması gerektiğini belirten Bullard, faiz oranlarını 75 baz puan artırmanın kendisinin temel görüşü olmadığını kaydetti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, New York, Fed, Ekonomi, Haberler

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