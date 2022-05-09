New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 650 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,99 azalarak 32.245,70 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,20 azalışla 3.991,24 puana düştü ve Mart 2021'den bu yana ilk kez 4 bin seviyesinin altına indi.

Nasdaq endeksi de yüzde 4,29 kayıpla 11.623,25 puana inerek Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Devam eden jeopolitik riskler, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırması, sıkı para politikasının büyümeyi olumsuz etkileyeceğine dair kaygılar ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde negatif seyrini sürdürdü.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) geçen haftaki toplantısından 75 baz puanlık faiz artırım ihtimalini zayıflatan açıklamaların gelmesi para politikasının enflasyonla mücadelede yetersiz kalacağı tartışmalarını başlattı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bankanın enflasyonu frenleme mücadelesinde faiz oranlarını 75 baz puan yükseltmek de dahil olmak üzere hiçbir şeyi masadan kaldırmayacağını belirtirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic 50 baz puandan daha büyük adımlarla ilerlemeye gerek görmediğini ifade etti.

Bostic, 75 baz puanlık faiz artışının düşük bir ihtimal olduğunu ancak işlerin ters gitmesi halinde ihtiyaç olabileceğini aktardı.

Yüzde 3,20 ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise gün içinde yüzde 3,03 seviyelerine kadar geriledi.