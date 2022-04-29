New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 900 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,77 azalarak 32.977,21 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,63 azalışla 4.131,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,17 kayıpla 12.334,64 puana indi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hayal kırıklığı yaratan bilançosunun etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde gün boyu negatif seyir izledi.

Amazon'un dün açıklanan bilançosu, şirketin ilk çeyrekte 3,8 milyar dolarlık zarar ettiğini ortaya koydu. Şirket 2015'ten bu yana ilk kez 3 aylık dönemde zarar bildirirken, Amazon'un hisseleri bugün yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti.

ABD'nin bir diğer önde gelen teknoloji şirketi Apple ise ocak-mart döneminde kar ve gelirini artırdığını duyurmasına rağmen şirketin Finans Direktörü (CFO) Luca Maestri'nin tedarik zinciri kısıtlamalarının bir sonraki çeyrekte geliri etkileyebileceğini belirtmesinin ardından Apple'ın hisseleri de yüzde 4'e yakın düşüş gösterdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel gelirler martta yüzde 0,5 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Enflasyon göstergesi olarak dikkate alınan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise martta yıllık yüzde 6,6 ile 40 yılın en büyük yükselişini gösterirken, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık yüzde 5,2 arttı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de nisanda aşağı yönlü revize edilerek 65,2 oldu.

Analistler, ABD'de gelecek hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantısından çıkacak kararların piyasaların odağında olacağını, bankanın yüksek enflasyonla mücadele için 50 baz puanlık faiz artışına gitmesinin beklendiğini belirtti.