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New York borsası düşüşle kapandı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,33 azalarak 34.451,23 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,22 azalışla 4.392,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,14 kayıpla 13.351,08 puana indi.

ABD'de açıklanan veriler ve bankaların ilk çeyrek finansal sonuçları sonrası güne karışık seyirle başlayan endeksler, artan tahvil faizlerinin de etkisiyle kapanışa doğru teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş gösterdi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar enflasyonun 41 yılın zirvesine ulaştığı martta aylık yüzde 0,5 arttı.

Analistler, perakende satışların mart ayında çoğunlukla yükselen benzin ve gıda fiyatlarının etkisiyle arttığını ancak tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamaları kısma eğilimi gösterdiğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı de 9 Nisan ile biten haftada 185 bine çıkarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise nisanda aylık 6,3 puan artışla 65,7'ye yükselerek beklentilerin aksine toparlanma gösterdi.

Enflasyonun martta zirve yapmış olabileceği umuduyla önceki günlerde gevşeme kaydeden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yükselişe geçerek yüzde 2,82 seviyelerine çıktı.

Öte yandan, ABD'de şirketler ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, ülkenin büyük bankalarının bugün açıklanan finansal sonuçları ilk çeyrekte net karlarının azaldığını ortaya koydu. Bu yılın ilk çeyreğinde Goldman Sachs'ın net karının yüzde 42, Morgan Stanley'in yüzde 11, Wells Fargo'nun 21 ve Citigroup'un yüzde 46 azaldığı bildirildi.

Analistler, yatırımcıların son enflasyon okuması ve şirketlerin bilançolarını değerlendirdiğini belirterek, ABD'de yarın piyasaların kapalı olacağını belirtti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, Dow Jones, New York, Ekonomi, Haberler

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