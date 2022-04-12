New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon verisi sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 azalarak 34.220,36 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalışla 4.398 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 kayıpla 13.371,57 puana indi.

ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği umuduyla güne yükselişle başlayan endeksler, yeniden yükselişe geçen petrol fiyatlarının etkisiyle kapanışa doğru negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Yüksek enflasyon verisi, yatırımcıların ekonomiyi yavaşlatabileceğinden korktuğu Fed'in para politikası sıkılaşmasında daha agresif olabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edilirken, Fed Başkan Yardımcısı Adayı Lael Brainard bilanço küçültmeye ve faiz oranlarını birkaç kez artırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise çekirdek enflasyona ait verinin zayıf gelmesi ve enflasyonun zirve yapmış olabileceği umuduyla yüzde 2,72 seviyesine geriledi.

Küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleriyle petrol fiyatları da yeniden yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 6'nın üzerinde artarak 104 dolara yükselirken, Batı Teksas türü ham petrolün varili 100 dolardan alıcı buldu.

Analistler, ABD'de yarın açıklanmaya başlanacak bankaların ilk çeyrek bilançolarının piyasaların odağında olacağını belirtti.