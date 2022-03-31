New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 550 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,56 azalarak 34.678,35 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,57 kayıpla 4.530,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 azalışla 14.220,52 puana indi.

Yatırımcıların ekonomik ve jeopolitik riskleri yeniden değerlendirmesiyle endeksler, bugün de negatif bir seyir izledi.

Artan jeopolitik risk algısı ile yükseliş gösteren petrol fiyatları, ABD'nin 6 ay içinde stratejik petrol rezervlerinden 180 milyon varilin üzerinde petrolü piyasaya sürme kararının etkisiyle düşüşe geçti.

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 105 dolar seviyesine gerilerken Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de yüzde 6'yı aşkın düşüşle 101 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün ülkenin stratejik petrol rezervinden gelecek 6 ay içinde günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin verdiğini açıkladı. Biden, bu kararın ülkede benzin fiyatlarını düşüreceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Mart ile biten haftada 202 bine çıkarak beklentileri geride bıraktı. İşsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta yaşanan artışa rağmen düşük seviyelerde seyretmeye devam etti.

Ülkede kişisel gelirler, şubatta yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artarken kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 ile beklenenden az artış kaydetti. ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de şubatta yıllık yüzde 6,4 ile 1982'den bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Analistler, ABD'de yarın para politikası kararları üzerinde enflasyondan sonra en etkili gösterge olan istihdam raporunun takip edileceğini belirtti.