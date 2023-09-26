New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de zayıf gelen verilerin ekonomiye ilişkin endişeleri artırmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,14 azalarak 33.618,88 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,47 azalışla 4.273,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 kayıpla 13.063,61 puana geriledi.

ABD'e zayıf gelen verilerin ülkenin ekonomik durumuna ilişkin endişeleri artırması sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı.

ABD'de yeni konut satışları da ağustosta aylık bazda yüzde 8,7 azalışla 675 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) geçen haftaki toplantısının ardından faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına dair endişeler sürerken, Fed yetkililerinden "şahin" tonlu açıklamalar da gelmeye devam etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.

Ayrıca, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek 2023 mali yılının bitimine günler kala federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçeye ilişkin Kongre'deki gelişmeler takip edilirken, ABD Başkanı Joe Biden, X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda, Kongre'den hükümete fon sağlama çağrısında bulundu.

Öte yandan, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile 17 eyalet başsavcısı, Amazon'a tekel gücünü yasa dışı şekilde kullanarak rekabete aykırı davrandığı iddiasıyla dava açtı. Söz konusu davanın ardından Amazon'un hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.