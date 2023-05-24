New York borsası düşüşle kapandı

NEW New York borsası, ABD'de borç limiti krizine ilişkin süren belirsizlikle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,77 azalışla 32.799,92 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,73 düşerek 4.115,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 kayıpla 12.484,16 puana geriledi.

ABD'de borç limiti tartışmalarında henüz bir anlaşmaya varılamaması belirsizliği artırırken pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler borç limiti müzakereleri için bugün yeniden bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy düzenlediği basın toplantısında, müzakerecilerin bazı konulardan hala uzak olduğunu belirterek, harcamalar konusundaki anlaşmazlıklara işaret etti.

Bugün görüşmelerde ilerleme kaydedileceğini umduğunu ifade eden McCarthy, borç limiti anlaşmasına varılabileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'a vergileri artırmayacaklarını söylediklerini aktaran McCarthy, müzakerelerde birçok taviz verdiklerini savundu.

McCarthy daha sonra yaptığı açıklamada müzakerelerin sürdüğünü, "işlerin biraz daha iyiye gittiğini" ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da makul bir anlaşmaya varmak için iyi niyetle müzakerelere devam edileceği bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise borç limitinin yükseltilmesi gerektiğine ilişkin uyarılarını yinelerken, temerrütten kaçınmak için bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını belirtti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) yayımladığı Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 2-3 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini, bazılarının ise buna katılmadığını ortaya koydu.

Tutanaklarda ayrıca birçok yetkilinin finansal sistemde ve genel olarak ekonomide ciddi bozulma riskinden kaçınmak için borç limitinin zamanında artırılmasının öneminden bahsettiği ifade edildi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, haziran toplantısında faiz artırımına gidilip gidilmeyeceğinin gelecek üç haftalık verilere bağlı olacağını kaydetti.

Waller, ihtiyatlı risk yönetiminin haziran toplantısında bir artışın atlanmasını ancak gelen enflasyon verilerine dayanarak temmuzda artışa yönelmeyi gerektirebileceğini söyledi.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru hareket ettiğine dair net bir kanıt olmadıkça faiz artırımlarının durdurulmasını desteklemediğine dikkati çeken Waller, enflasyonda ilerleme olmamasından endişe duyduğunu ifade etti.

Ülke basınında ise martta iflas eden Silikon Vadisi Bankası (SVB) grubunun tüm mevduat ve kredilerini devralan First Citizens Bank'ın 500 SVB çalışanını işten çıkaracağı belirtildi.