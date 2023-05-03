New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) yarın açıklanacak faiz kararı öncesi bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,08 azalışla 33.684,53 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,16 azalarak 4.119,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 kayıpla 12.080,51 puana geriledi.

Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi bölgesel bankaların hisselerindeki sert düşüşle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD'de 2 ay içinde 3'üncü bankanın iflası bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin yeniden artmasına neden olurken, bölgesel bankalardan PacWest hisseleri yüzde 30'a yakın, Western Alliance hisseleri yüzde 15'in ve Metropolitan Bank hisseleri yüzde 20'nin üzerinde düşüş kaydetti.

Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ise bugün başlarken para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın yarın yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Öte yandan CNBC'nin haberine göre, aralarında Senatör Elizabeth Warren'ın da bulunduğu ABD'li 10 senatör, Fed Başkanı Jerome Powell'a gönderdiği mektupta, bankanın para politikası stratejisi hakkındaki endişelerini dile getirdi ve ekonominin zarar görmesi riskinden kaçınmak için faiz artışlarının durmasını istedi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 384 bin azalışla 9 milyon 590 bine düştü. Piyasa beklentilerinin altında kalan açık iş sayısı, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Ülkede fabrika siparişleri de martta yüzde 0,9 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.