New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalışla 34.051,70 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalarak 4.166,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 kayıpla 12.212,60 puana geriledi.

ABD'de geçen hafta hisselerindeki sert düşüşle bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin yeniden artmasına neden olan First Republic Bank'ın JPMorgan'a satılması sonrası pay piyasaları kapanışta negatif bir seyir izledi.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bugün, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurdu.

Öte yandan ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler sürerken, piyasalarda dikkatler ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu hafta açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Analistler, bankanın para politikası adımlarının yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının oldukça önemli olduğunu belirterek, gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu hafta yüzde 92 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, nisanda 47,1 ile piyasa beklentilerinin üstünde gelmesine rağmen imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Analistler, ABD'de bu hafta veri gündeminin de yoğun olacağını, bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Ülkede bilanço sezonunun da devam ettiğine işaret eden analistler, Apple, Coinbase, Ford, Uber, Pfizer ve Moderna gibi firmaların finansal sonuçlarını bu hafta açıklayacağını aktardı.