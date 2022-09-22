Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası düşüşle kapandı

Ekonomi Haberleri

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,35 azalışla 30.706,68 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 azalarak 3.757,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 kayıpla 11.066,80 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif faiz artırımlarıyla ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken endeksler, kapanışta negatif bir seyir izledi.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), dün federal fonlama oranını beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkardı. Banka, para politikası sıkılaşmasında agresif adımların gelecek dönemde de devam edeceğinin sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell da kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve bunu gerçekleştirene kadar mücadele edeceklerini yineledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından tahvil piyasasından çıkışlar hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,71 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Dow Jones New York Fed Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title