New York borsası düşüşle kapandı Ekonomi Haberleri New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,57 azalışla 32.098,99 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,67 azalarak 4.030,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 kayıpla 12.017,67 puana indi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajlar sonrası endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde negatif seyir izlemeye devam etti. Powell, geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelede geri adım atmayacaklarının, gevşek para politikasına dönüşün yakın zamanda olmayacağının sinyalini vermişti. Analistler, faiz kararının gelen verilerin toplamına ve gelişen görünüme bağlı olacağının belirtilmesi ile açıklanacak verilerin öneminin arttığını, yeni haftada ABD'de açıklanacak istihdam raporunun piyasaların odağında olduğunu belirtti. Ekonomi Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay Tam Gemi Şok Denemeleri Dow Jones New York Ekonomi Ekonomi Haberler

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