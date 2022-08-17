New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) son toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,50 azalışla 33.980,32 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 azalarak 4.274,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kayıpla 12.938,12 puana indi.

ABD'de bugün açıklanan perakende satış verileri ve Fed'in toplantı tutanakları sonrası endeksler, negatif bir seyir izledi.

Ülkede perakende satışlar, temmuzda otomobil satışları ve benzin fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle piyasa beklentilerinin aksine değişim göstermedi.

ABD'nin büyük perakende mağazalarından Target'ın ikinci çeyrekteki karı da tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamalardan kaçınmasıyla yaklaşık yüzde 90 düşüş kaydetti.

Analistler, perakende sektörüne ilişkin son verilerin ve finansal sonuçların yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını frenlemeye devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Fed'in 26-27 Temmuz'da düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının bugün yayımlanan tutanakları ise ülkede enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğini ve faiz artışlarının hızının gelen verilere bağlı olacağını ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Yetkililer, para politikası duruşu daha da sıkılaştıkça, kümülatif politika ayarlamalarının ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirirken faiz artışlarının hızını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını kararlaştırdılar." değerlendirmesi yer aldı.

Fed yetkililerinin enflasyon baskılarının azaldığına dair bugüne kadar çok az kanıt görüldüğü konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen tutanaklarda, benzin fiyatlarındaki son düşüşlerin kısa vadede enflasyon oranının düşmesine yardımcı olacağı, ancak bu fiyatlar hızla toparlanabileceği için petrol ve diğer bazı emtia fiyatlarındaki düşüşlerin düşük enflasyon için sürekli bir temel oluşturduğuna güvenilemeyeceği kaydedildi.

Fed tutanaklarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 61,5 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 38,5 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edildi.