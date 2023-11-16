Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,35 azalışla 34.868,03 puana geriledi. ABD'de yoğun veri gündemi ve açıklanan şirket bilançoları sonrasında pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

NEW New York borsası düşüşle güne başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,35 azalışla 34.868,03 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalarak 4.497,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kayıpla 14.066,88 puana indi.

ABD'de yoğun veri gündemi ve açıklanan şirket bilançoları sonrasında pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

ABD'de ithalat fiyat endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,8 ile, ihracat fiyat endeksi ise 1,1 ile beklenenden fazla geriledi.

Ülkede sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 0,6 ile beklenenden fazla azalırken, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,6 puan düşerek yüzde 78,9 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, kasımda -5,9 ile beklentilerin üstüne çıkmasına rağmen sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 231 bin ile yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesine yükselirken, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1 milyon 865 bin ile yaklaşık iki yılın en yüksek değerine ulaştı.

Analistler, verilerin iş gücü piyasasında yumuşamaya işaret ettiğini ve son dönemdeki ABD ekonomisindeki yavaşlama sinyalleriyle uyumlu olduğunu, bu hafta enflasyonun da yavaşlama işaretleri gösterdiğini anımsattı.

Öte yandan, ağ, bulut ve siber güvenlik çözümleri sunan şirket Cisco Systems'in hisselerinin, bilançosundaki zayıf yönlendirmeler sonrasında yaklaşık yüzde 12 düşmesi dikkati çekti.

ABD'li perakende devi Walmart'ın hisseleri de yıl genelindeki kazanç tahminini düşürmesinin ardından yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.