Haberler

New York Borsası Düşüşle Başladı, Ticaret Gerilimleri Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin artması ve Tesla'nın olumsuz finansal sonuçları ile güne yatay seyirle başladı. Dow Jones endeksi hafif bir düşüş yaşarken, diğer endekslerde de sınırlı artışlar görüldü. Ayrıca, ABD federal hükümetinin kapanması ve bütçe anlaşmazlıkları da piyasaların belirsizliğini artırıyor.

New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalışla 46.567,40 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 6.700,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 artarak 22.743,32 puana çıktı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden artacağına yönelik endişeler ve Tesla'nın beklentileri karşılamayan finansal sonuçlarıyla pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara misilleme olarak bu ülkeye yönelik yazılım destekli ihracatı sınırlamayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerle, iki ülke arasındaki ticaret gerilimine dair endişeler gündemde kalmaya devam etti.

Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olası görüşmesine ilişkin karışık mesajlar vermesi de belirsizliği artırırken, ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümüne yönelik müzakerelerin yeni turunun 24-27 Ekim tarihlerinde Malezya'da yapılacağı bildirildi.

Bilanço sezonu da yakından izlenirken, dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 azaldığını bildirdi. Gelirinin beklentileri aşmasına karşın kardaki düşüş nedeniyle Tesla hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in hisseleri de gelir ve karının üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen bulut yazılımı birimindeki büyümenin yavaşlamasıyla yüzde 5'i aşkın geriledi.

Analistler, bugün piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak Intel'in finansal sonuçlarının da yakından izleneceğini belirtti.

Ayrıca, ABD yönetiminin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine almasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sıçramayla enerji hisselerinde yükseliş görüldü. ABD'li enerji şirketlerinden Chevron ve Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin kapalı kalmasının 23'üncü gününe girilirken, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar bütçe konusunda hala uzlaşmaya varamadı.

ABD Senatosu'nda dün 12'nci kez yapılan oylamada da geçici bütçe tasarısı, geçmesi için gereken 60 oya ulaşamadı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Görüntü Galatasaray maçından!
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Görüntü Galatasaray maçından!
Hakim Ziyech turnayı yine gözünden vurdu! Yeni takımında alacağı maaş belli oldu

Turnayı yine gözünden vurdu
Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu görevi kabul ederse, CHP'den istifa ederim

"Kılıçdaroğlu bunu yaparsa CHP'den istifa ederim"
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir

Ocak'ta yuvadan uçabilir! Görüşmeler resmen başladı
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Kayyum davasından beraat etti! Şimdi herkesin aklında aynı soru var
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.