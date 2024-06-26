New York Borsası Düşüşle Başladı
New York borsası güne düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalarak 39.063,15 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 5.460,71 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 kayıpla 17.697,26 puana indi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu ararken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi. Analistler, yarın açıklanacak büyüme verilerinin Fed'in izleyeceği yol haritasına yönelik daha fazla netlik sağlayabileceğini belirterek, cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,93'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 0,8 ile artışını sürdürdü. Öte yandan, dün Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyururken, Rivian'ın hisse fiyatı yüzde 30'dan fazla değer kazandı.
NEW New York borsası güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalarak 39.063,15 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 5.460,71 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 kayıpla 17.697,26 puana indi.
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu ararken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.
Analistler, yarın açıklanacak büyüme verilerinin Fed'in izleyeceği yol haritasına yönelik daha fazla netlik sağlayabileceğini belirterek, cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,93'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 0,8 ile artışını sürdürdü.
Öte yandan, dün Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyururken, Rivian'ın hisse fiyatı yüzde 30'dan fazla değer kazandı.