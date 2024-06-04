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New York Borsası Düşüşle Başladı

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New York borsası güne düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalarak 38.518,86 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,1 azalışla 5.278,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 kayıpla 16.823,88 puana indi. ABD'de dün açıklanan imalat sanayi sektörüne dair veriler, ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret ederken, pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi. Analistler, söz konusu verinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinden Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi. Öte yandan, pazar günü Ndvidia ve dün AMD'nin yeni yapay zeka çiplerini tanıtmasının ardından bugün de Intel, veri merkezlerine yönelik yeni çipini duyurdu. Intel'in hisseleri güne yüzde 1 kazançla başladı.

NEW New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalarak 38.518,86 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 azalışla 5.278,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 kayıpla 16.823,88 puana indi.

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi sektörüne dair veriler, ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret ederken, pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Analistler, söz konusu verinin ardından ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu yıl faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinden Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Öte yandan, pazar günü Ndvidia ve dün AMD'nin yeni yapay zeka çiplerini tanıtmasının ardından bugün de Intel, veri merkezlerine yönelik yeni çipini duyurdu. Intel'in hisseleri güne yüzde 1 kazançla başladı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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