New York Borsası Düşüşle Başladı

NEW New York borsası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,1 azalarak 35.914,45 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 azalışla 4.559,43 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 14.181,35 puana geriledi.

Yatırımcılar para politikası seyrine ilişkin ipucu arayışıyla temkinli hareket ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bunun Fed'in 13 Aralık'taki politika kararı öncesi beklentilerin şekillenmesi için bir fırsat olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Amerikan ilaç üreticisi Pfizer'ın hisseleri, şirketin zayıflama ilacının günde iki kez uygulanan versiyonunu olumsuz yan etkileri gerekçe göstererek geliştirmeyi durdurma kararı alması sonrasında yaklaşık yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.