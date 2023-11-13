New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri değer kaybetti. Yatırımcılar enflasyon verilerini beklerken, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları da takip ediliyor.

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalışla 34.259,25 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalarak 4.406,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 13.745,96 puana indi.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Analistler, enflasyon verilerinin yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını ne kadar süre yüksek tutacağına ilişkin beklentileri şekillendirebilecek diğer ekonomik verilerin de yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

ABD Kongresi'nde, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamaması durumunda hafta sonu hükümetin kısmen kapanma riski olduğunu anımsatan analistler, uzun süreli bir kapanmanın da ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Analistler, Moody's'in ülkenin mali gücüne yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını gerekçe göstererek ABD'nin kredi notu görünümünün "negatif"e çevirmesinin de piyasaların seyrinde etkili olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Emirates Havayolları'nın toplam 52 milyar dolara 95 Boeing uçağı satın aldığını duyurmasının ardından ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisselerinin yüzde 5'e yakın yükselmesi dikkati çekti.