New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. ABD'de federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısının onaylanmasıyla hükümetin kapanmasının önüne geçildi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve faiz oranlarının yüksek kalmasına yönelik endişeler nedeniyle endeksler yılın üçüncü çeyreğini düşüşle tamamladı. Tesla'nın hisseleri de beklentilerin altında üretim ve teslimat hacmi bildirmesi sonrasında değer kaybetti.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 33.455,50 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 4.284,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 kayıpla 13.217,99 puana geriledi.

ABD'de hafta sonu, federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı onaylanırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Tasarının Temsilciler Meclisi ve Senato'da onaylanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden tarafından da imzalanmasıyla hükümetin kapanmasının önüne geçildi.

Ülkede 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yaklaşık yüzde 4,64 ile 16 yılın en yüksek seviyelerinde seyrederken, 2 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 5'in üzerinde kaldı.

Analistler, petrol fiyatlarındaki son yükselişin enflasyon endişelerini körüklemesi ve yatırımcıların faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını beklemeleri nedeniyle endekslerin yılın üçüncü çeyreğini düşüşle tamamladığını ifade etti.

ABD'de hisselerin eylülde yılın en kötü ayını geçirdiğine dikkati çeken analistler, yatırımcıların ekim ayını daha iyi geçirmeyi umduğunu kaydetti.

Analistler, Kongre'nin hafta sonu hükümetin kapatılmasını önleyecek geçici tasarıyı onaylaması nedeniyle piyasaların potansiyel bir olumsuzluktan kaçındığını belirterek, bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Öte yandan, Tesla'nın hisselerinin yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin altında üretim ve teslimat hacmi bildirmesi sonrasında yaklaşık yüzde 1,5 değer kaybı dikkati çekti.