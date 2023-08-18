New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,31 azalarak 34.368,36 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 4.344,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kayıpla 13,190,02 puana indi. Yatırımcıların faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına dair endişeleri sürerken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi. Analistler, ABD'deki güçlü ekonomik görünümün reel faizleri yukarı çeken etkisi ve Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik süregelen endişelerin piyasalarda risk algısını artırmaya devam ettiğini kaydetti.