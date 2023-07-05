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New York Borsası Düşüşle Başladı

New York Borsası Düşüşle Başladı

Ekonomi Haberleri

New York borsası güne düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,21 azalışla 34.344,72 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 4.442,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 13.772,10 puana geriledi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün yayımlanacak toplantı tutanaklarını beklerken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Analistler, Fed toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin, Banka'nın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini azaltmasının beklendiğini kaydetti.

NEW New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 azalışla 34.344,72 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 4.442,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 13.772,10 puana geriledi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugün yayımlanacak toplantı tutanaklarını beklerken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, Fed toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin, Banka'nın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini azaltmasının beklendiğini kaydetti.

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Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Merkez Bankası Dow Jones New York Fed Ekonomi Haberler

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