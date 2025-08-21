New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,45 azalarak 44.735,65 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 azalışla 6.367,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kayıpla 21.070,18 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının Kansas City şubesi ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde bugün başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin enflasyon üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını korurken, özellikle Fed'in parasal gevşeme patikasına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Fed'in dün yayımladığı son toplantısına ilişkin tutanaklar, temmuz toplantısında yetkililerin çoğunun, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu değerlendirdiğini göstermişti.

Ayrıca tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin, para politikası duruşunu ayarlamak için gümrük vergilerinin enflasyona etkilerinin netleşmesini beklemeyi uygun bulmadığı bildirilmişti.

Fed Başkanı Powell'ın yarın ekonomik görünüm ve para politikası çerçevesinin incelemesine ilişkin Jackson Hole'de yapacağı konuşma beklenirken analistler, Powell'ın açıklamalarında Bankanın faiz oranları konusundaki gelecek yol haritasına ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını belirtti.

ABD yönetiminin ticaret politikalarının ekonomik etkilerine ilişkin veriler ile şirket bilançolarında izlenirken, tüketicilerin harcamalarına dair daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar ABD'li perakende şirketlerinin finansal sonuçlarını değerlendiriyor.

Ülkenin büyük perakende şirketlerinden Home Depot, Target, Lowe's ve TJ Maxx'in ana şirketi TJX'in finansal sonuçlarının karışık bir tablo ortaya koymasının ardından bugün de Walmart bilançosunu açıkladı.

Walmart, tarifelerden kaynaklanan maliyetlerin artmaya devam ettiğini belirtmesine rağmen yıl geneli için kar ve satış beklentisini yükseltti. Ancak 3 aylık dönemde geliri beklentileri aşsa da karı beklentilerin altında kalan şirketin hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan, diğer kurumsal haberler de yatırımcılar tarafından takip edilirken, ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri, şirketin Çin'e 500 uçak satmak için görüşmeler yaptığı yönündeki haberlerin ardından yüzde 0,5 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Ağustos ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.