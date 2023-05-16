New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de borç limiti krizine ilişkin devam eden belirsizliğin ve beklentilerin altında kalan perakende satış verilerinin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 azalışla 33.275,37 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 düşerek 4.127,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 azalışla 12.327,05 puana geriledi.

ABD'de borç limiti konusundaki belirsizlik sürerken, beklentilerin altında kalan perakende satış verileri sonrası pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın borç limitine ilişkin bugün Kongre liderleriyle bir kez daha görüşmesi beklenirken, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, dün geceden bu yana borç limiti müzakerelerinde bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Biden ise bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, göreve geldiklerinden bu yana herhangi bir başkanın 4 yılda elde ettiğinden daha fazla istihdam artışını 2 yılda gördüklerini ancak Cumhuriyetçilerin ülkeyi temerrüde düşürmesi halinde 8 milyon kişinin işini kaybedebileceğini ve bunun da ülkenin ekonomik ilerlemesini tahrip edebileceğini kaydetti. Biden, "Bu açık bir şey; temerrüt bir seçenek değildir." ifadesini kullandı.

Borç limitinin 1 Haziran'a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde ülkenin nakit sıkıntısı çekebileceği uyarısını yineleyen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise temerrüde düşülmesi halinde dünya genelinde finansal piyasalarda panik yaşanabileceğine dikkati çekti.

ABD'nin temerrüde düşmesinin benzeri görülmemiş ekonomik ve finansal felakete yol açacağı uyarısında bulunan Yellen, ABD'nin temerrüde düşmesinin yaratacağı gelir şokunun resesyona yol açabileceğini aktardı. Yellen, ABD'nin temerrüde düşmesinin trafik kontrol, ulusal savunma, adalet ve telekomünikasyon gibi alanlardaki kamu operasyonlarının da bozulmasına neden olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ülkede enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmenin zaman alacağını belirtti.

Politika faizinin, yükselme ve düşme potansiyelinin eşit olacağı bir noktaya gelmesini arzu ettiğini aktaran Mester, henüz faizi sabit tutacakları noktaya geldiklerini düşünmediğini söyledi. Mester, gelecek toplantıya kadar daha fazla veri görmeleri gerektiğini belirterek, fiyat istikrarının ekonominin uzun vadeli sağlığı için önemli olduğunu vurguladı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, nisanda aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi de nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ayrıca, ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Home Depot'un ilk çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması da piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu. Home Depot, 20 yılı aşkın süredir en büyük gelir kaybını açıklarken, bu yıl için tahminlerinde de düşüşe gitti.