New York borsası düşüşle açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası düşüşle açıldı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
 - Güncelleme:
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi resesyon endişeleriyle güne düşüşle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi resesyon endişeleriyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,12 azalarak 30.186,98 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,19 azalışla 3.720,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 kayıpla 10.946,88 puana indi.

Dün yüzde 2'nin üzerinde değer kazanan endeksler, yeni günün açılışında artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izledi.

Analistler, Fed'in gelecek toplantılarda atacağı adımların ABD ekonomisini resesyona sokup sokmayacağına ilişkin belirsizlikler sürerken, Fed Başkanı Powell'ın para politikası raporuna ilişkin Kongre'de yapacağı sunum ve Fed'in gelecek dönemdeki yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini bildirdi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri New York Fed Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title