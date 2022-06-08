New York borsası düşüşle açıldı - Haberler

New York borsası düşüşle açıldı New York borsası, yüksek enflasyona ilişkin devam eden endişelerin etkisiyle güne düşüşle başladı. New York borsası, yüksek enflasyona ilişkin devam eden endişelerin etkisiyle güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 azalarak 33.087,07 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,33 kayıpla 4.147,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 düşüşle 12.147,28 puana indi. Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle endeksler, yeni günün açılışında negatif seyir izledi. ABD'de enflasyon verisinin beklendiği haftanın ikinci yarısında tahvil piyasasındaki hareketlilik sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3'ün üzerindeki seyrini korudu. Küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleriyle petrol fiyatları yükselişine devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı 120 doların üstüne çıktı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 120 dolar seviyesinden alıcı buldu. AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Dow Jones New York Ekonomi Haberler

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