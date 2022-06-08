New York borsası düşüşle açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası düşüşle açıldı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, yüksek enflasyona ilişkin devam eden endişelerin etkisiyle güne düşüşle başladı.

New York borsası, yüksek enflasyona ilişkin devam eden endişelerin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 azalarak 33.087,07 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 kayıpla 4.147,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 düşüşle 12.147,28 puana indi.

Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle endeksler, yeni günün açılışında negatif seyir izledi.

ABD'de enflasyon verisinin beklendiği haftanın ikinci yarısında tahvil piyasasındaki hareketlilik sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3'ün üzerindeki seyrini korudu.

Küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleriyle petrol fiyatları yükselişine devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı 120 doların üstüne çıktı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 120 dolar seviyesinden alıcı buldu.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Dow Jones New York Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title