New York borsası düşüşle açıldı - Haberler

New York borsası düşüşle açıldı New York borsası, güne düşüşle başladı. New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,40 azalarak 32.783,03 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,61 düşüşle 4.096,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kayıpla 11.925,81 puana indi. ABD'li perakende zinciri Target'ın 3 aylık kar marjı tahmininde düşüşe gitmesinin arından endeksler, yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi. Ülkenin büyük alışveriş mağazalarından Target, çeyreklik faaliyet kar marjı beklentisinde aşağı yönlü revizyona giderek, enflasyonun tüketici talebini olumsuz etkilemesi nedeniyle stoklarını temizlemek için daha fazla indirim sunması gerektiğini duyurdu. Target'ın ikinci çeyrek faaliyet marjı tahminini yüzde 5,3'ten yüzde 2'ye çekmesi piyasalardaki resesyon korkularını körüklerken, şirketin hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin devam etmesiyle dün yüzde 3'ün üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 2,99 seviyesinde seyretti. Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı nisanda aylık yüzde 19,1 azalışla 87,1 milyar dolara inerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi. ABD'nin ihracatı nisanda yüzde 3,5 artarak 252,6 milyar dolarla rekor seviyeye çıkarken, ithalatı yüzde 3,4 azalışla 339,7 milyar dolara geriledi. ??????? AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Dow Jones New York Ekonomi Haberler

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