New York borsası düşüşle açıldı - Haberler

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalışla 33.160,59 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalarak 4.151,09 puana inerken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 12.137,54 puan oldu.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin ülkede enflasyonist baskıların azaldığına işaret etmesiyle yükseliş gösteren endeksler, yeni haftanın açılışında artan petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinden gelen "şahin" yorumların etkisiyle negatif bir seyir izledi.

Dün tatil dolayısıyla kapalı olan New York borsasında, yükselen enflasyon ve sıkı para politikasının büyüme ivmesini etkileyebileceğine yönelik endişeler etkili olmayı sürdürdü.

Para politikasının seyri açısından Fed yetkililerinin açıklamaları önem taşırken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun düştüğüne dair açık ve ikna edici kanıtlar görülüne kadar Banka'nın, her toplantısında yarım puanlık faiz artışına hazır olması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise Fed'in yarın başlayacağı bilanço küçültmesi öncesinde etkili olan satışlarla yüzde 2,74 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 2,86'ya kadar çıktı.

Piyasalardaki enflasyon endişelerini körükleyen bir diğer unsur da petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 120 doları görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119 dolardan alıcı buldu.

Analistler, ABD'de bugün Başkan Joe Biden ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görüşmesine ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer aldığını belirtti.