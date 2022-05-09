New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,28 azalışla 32.477,83 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,39 azalarak 4.065,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,77 kayıpla 11.929,22 puana indi.

Geçen haftayı sert düşüşle tamamlayan endeksler, devam eden jeopolitik riskler, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırması, sıkı para politikasının büyümeyi olumsuz etkileyeceğine dair kaygılar ve tahvil faizlerindeki hızlı yükselişin etkisiyle yeni haftanın açılışında da negatif seyrini sürdürdü.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsizlikler sürerken, Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getirdi.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) geçen haftaki toplantısından 75 baz puanlık faiz artırım ihtimalini zayıflatan açıklamaların gelmesi ise para politikasının enflasyonla mücadelede yetersiz kalacağı tartışmalarını başlattı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bankanın enflasyonu frenleme mücadelesinde faiz oranlarını 75 baz puan yükseltmek de dahil olmak üzere hiçbir şeyi masadan kaldırmayacağını belirtirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic 50 baz puandan daha büyük adımlarla ilerlemeye gerek görmediğini ifade etti.

Tüm bu gelişmelerle yüzde 3,20 ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftanın açılışında yüzde 3,12 seviyelerinde seyretti.

Yükselen tahvil faizleri teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluştururken, Alphabet ve Amazon'un hisseleri yüzde 1'in, Apple ve Meta'nın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Analistler, ABD'de yeni haftada açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında olacağını belirtti.