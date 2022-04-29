New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,35 azalışla 33.799,07 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,94 azalarak 4.247,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 kayıpla 12.715,94 puana indi.

Haftanın son işlem gününün açılışında endeksler teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş gösterdi.

Piyasalardaki negatif seyirde, ABD'de açıklanmaya devam eden şirket bilançoları etkili oldu.

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un dün açıklanan bilançosu, şirketin ilk çeyrekte 3,8 milyar dolarlık zarar ettiğini ortaya koydu. Böylece Amazon 2015'ten bu yana ilk kez 3 aylık dönemde zarar bildirdi.

Şirketin finansal sonuçlarının hayal kırıklığı yaratması sonrası Amazon'un hisseleri yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

ABD'nin bir diğer önde gelen teknoloji şirketi Apple'ın ise ocak-mart döneminde kar ve gelirini arttırdığını duyurmasına rağmen şirketin Finans Direktörü (CFO) Luca Maestri'nin tedarik zinciri kısıtlamalarının bir sonraki çeyrekte geliri etkileyebileceğini belirtmesinin ardından Apple'ın hisseleri de düşüş gösterdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel gelirler martta yüzde 0,5 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta gerçekleşecek toplantısı öncesinde yatırımcıların yüksek faiz ortamının ekonomik aktiviteye etkilerine ilişkin sorgulamalarının devam ettiğine işaret eden analistler, Çin'deki Kovid-19 salgını ve Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin gelişmelerin de takip edildiğini belirtti.