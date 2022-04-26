New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,78 azalışla 33.783,54 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 azalarak 4.268,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kayıpla 12.911,63 puana indi.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 4. haftasına giren karantinalar ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerle endeksler yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.

Çin'in enerji talebinde düşüş beklentisi petrol fiyatlarında da satış baskılarının devam etmesini beraberinde getirirken, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,2'lik azalışla 102,3 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün 103,7 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü ham petrolün varili de 100 dolardan alıcı buldu.

Enflasyonist kaygılar ve ekonomik endişelerle risk iştahı azalan yatırımcıların tahvil piyasasından çıkışlarının ise dün itibarıyla hız kestiği, ABD başta olmak üzere 10 yıllık tahvil faizlerinin düşüş kaydettiği görüldü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,76 ile son 10 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 2,74 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'de bugün teknoloji şirketlerinin açıklanmaya başlanacak bilançolarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.