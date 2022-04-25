New York borsası düşüşle açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası düşüşle açıldı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
 - Güncelleme:
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,41 azalışla 33.672,80 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 azalarak 4.238,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kayıpla 12.741,31 puana indi.

Jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında beklenenden daha "şahin" adımlar atacağına ilişkin endişelerle endeksler, yeni haftanın açılışında negatif seyrini sürdürdü.

Geçen hafta Fed yetkililerinden gelen "şahin" açıklamalar sonrası tahvil piyasalarında Banka'nın mayıs, temmuz ve eylül toplantılarında 50'şer, haziranda ise 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği fiyatlanmaya başladı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 3'ü aşarak 3 yılın zirvesini test etmesinin ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 2,80 seviyesinde seyretti.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında gerilimin artarak devam etmesi ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında şehir karantinalarının sürmesi de piyasalardaki aşağı yönlü harekette etkili oldu.

Söz konusu gelişmelerin talebe ilişkin belirsizliklere neden olmasıyla Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5'in üzerinde düşüşle 100,8 dolara gerilerken, Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,9 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde Twitter'ın, şirketi hisse başına 54,20 dolara satın almak isteyen Elon Musk ile bugün bir anlaşmaya varabileceği bildirildi. Konuya ilişkin haberlerin ardından Twitter'ın hisseleri yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Analistler, yeni haftada merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Başta ABD'de büyüme olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini aktaran analistler, bu hafta açıklanması beklenen Microsoft, Alphabet, Meta, Apple ve Amazon gibi teknoloji şirketlerinin bilançolarının etkisiyle piyasalardaki oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Dow Jones, New York, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title