New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne hafif düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 azalışla 35.258,41 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 azalarak 4.621,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kayıpla 14.552,02 puana indi.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılan toplantısının "yapıcı" geçtiğine ilişkin haber akışının ardından dün pozitif bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta hafif düşüş gösterdi.

Piyasadaki negatif seyirde, yatırımcıların enflasyon görünümünü ve para politikası sıkılaşmasını yeniden değerlendirmeye başlamasıyla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin müzakerelerde sağlanan ilerlemenin gölgede kalması etkili oldu.

Merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha hızlı faiz artırımları ile gerçekleştireceği beklentileri tahvil piyasalarında dalgalanmaya neden olurken, dün ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi Eylül 2019'dan bu yana ilk kez 10 yıllık tahvil faizinin üzerine çıktı. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 2,42 seviyelerine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 2,37 seviyelerinde seyretti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör istihdamı martta 455 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD ekonomisinin geçen yılın 4'üncü çeyreğine ait büyüme verisi ise yüzde 6,9 olarak aşağı yönlü revize edildi.