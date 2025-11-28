Haberler

New York Borsası, CME Veri Sorununun Ardından Yükselişle Başladı

Güncelleme:
New York borsası, Chicago Mercantile Exchange'deki veri merkezi probleminin çözülmesiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başlamış; Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri artış göstermiştir.

NEW New York borsası, Chicago Mercantile Exchange'deki (CME) veri merkezi sorununun çözülmesinin ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artarak 47.482,25 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 6.822,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 23.291,59 puana çıktı.

ABD'de dün Şükran Günü tatili dolayısıyla kapalı olan pay piyasalarında, haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Dünyanın en büyük vadeli işlem ve opsiyon borsalarından biri olan CME'de yapılan işlemler, veri merkezindeki soğutma sistemi sorunu nedeniyle yaşanan 8 saatten fazla duraklamanın ardından yeniden açıldı.

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones endeksleri ile döviz ve emtia vadeli işlemleri ve opsiyonları CME'deki duraklamadan etkilenmişti.

Analistler, Şükran Günü tatilinin ardından bugün yarım gün açık olacak ABD piyasalarında işlem hacminin düşük olacağına işaret ederek duraklamanın böyle bir günde yaşanmasının nispeten daha iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
