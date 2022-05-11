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New York borsası, beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası, beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de beklenenden yüksek gelen nisan ayı enflasyonu sonrası güne düşüşle başladı.

New York borsası, ABD'de beklenenden yüksek gelen nisan ayı enflasyonu sonrası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalışla 32.123,24 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 azalarak 3.990,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 kayıpla 11.645,57 puana indi.

Ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler sürerken, ABD'de piyasa beklentilerini aşan enflasyon verisinin ardından endeksler açılışta negatif bir seyir izledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Analistler, nisan ayındaki yavaşlamaya rağmen enflasyonun; yakın zamanda salgın öncesi seviyelere düşmesinin pek olası görünmediğini, arz kesintilerinin devam etmesi, enerji ile gıda fiyatlarındaki yükselişin sürmesi nedeniyle uzun bir süre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalacağını belirtti.

Yüksek seyrini koruyan enflasyon verisi, Fed'in fiyat artışını dizginlemek için daha agresif hareket etmek zorunda kalabileceğine dair endişeleri de körükledi.

Beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeniden yükselişe geçerek yüzde 3'ün üzerine çıktı.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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