New York Borsası, ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri İle Yükselişte

New York Borsası, ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri İle Yükselişte
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New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilerlemesine dair olumlu haberlerle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones yatay, S&P 500 ve Nasdaq ise artış gösterdi. Yatırımcılar sürekli olarak Londra'daki görüşmelerin sonuçlarını bekliyor.

NEW New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilerlediğine dair iyimserlikle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 42.761,76 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 6.005,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kazançla 19.591,24 puana ulaştı.

Yatırımcılar, Londra'daki ABD-Çin ticaret görüşmelerinden çıkacak sonuçları beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından iki ülkeden temsilciler bugün Londra'da bir araya geldi. Yerel saatle öğlen başlayan ve akşam saatlerine kadar uzayan toplantının yarın da devam edeceği öğrenildi.

Londra'da ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin "güzel" geçtiğini söylerken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick de toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi.

Trump da Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının konuya ilişkin sorusuna cevaben, "Çin ile çok iyi gidiyoruz." dedi.

Ticaret görüşmelerinden sadece "iyi haberler" aldığını dile getiren Trump, Çin'e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik soruya da "Göreceğiz." yanıtını verdi.

Analistler, ABD ile Çin heyetlerinin geçen ay Cenevre'de vardığı geçici anlaşma sonrası ticaret savaşı geriliminin azaldığına işaret etti.

Ancak her iki tarafın da birbirini geçici anlaşmayı ihlal etmekle suçladığını anımsatan analistler, Londra'dan gelecek haberlerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta 0,4 puan azalarak yüzde 3,2 oldu.

Analistler, çarşamba günü açıklanacak tüketici enflasyonu verilerinin ABD Merkez Bankasının gelecek hafta vereceği para politikası kararına dair daha fazla ipucu sağlayabileceğini söyledi.

Öte yandan, iki halka açık şirkete bölüneceğini duyuran ABD'li iletişim ve eğlence şirketi Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yaklaşık yüzde 3 geriledi.

Geliştirici etkinliği WWDC'de işletim sistemi güncellemeleriyle yapay zeka alanındaki yeniliklerini tanıtan Apple'ın hisseleri de yüzde 1,2 düştü.

Çip şirketi Qualcomm'un hisseleri ise, İngiltere merkezli Alphawave Semi'yi yaklaşık 2,4 milyar dolara satın almak üzere anlaşma yaptığını açıklaması sonrasında yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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