New York Borsası, ABD-Çin Ticaret Gerilimleri nedeniyle Düşüşle Başladı

NEW New York borsası, ABD-Çin ticari gerilimine dair endişelerle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,42 azalarak 45.871,89 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 azalışla 6.602,49 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,35 kayıpla 22.388,04 puana geriledi.

ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin yeniden tırmanacağına ilişkin endişeler artarken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesi dolayısıyla Çin mallarına yönelik tarife artışı tehdidi, piyasalarda sert satışlara neden olmuş ancak Trump'ın daha sonra uzlaşmacı tavır sergilemesi piyasaları rahatlatmıştı.

Trump, Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirterek, "Saygıdeğer (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi sadece kötü bir an yaşadı. O da ülkesinin bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD, Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak ABD ve Çin'in oyuncaklardan ham petrole kadar çeşitli ürünleri taşıyan kargo gemilerine liman ücreti uygulamaya başlaması, iki ülke arasındaki ticari gerilimi bir kez daha alevlendirdi.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının on dördüncü gününe girilirken, analistler, Kongre'de uzlaşmaya varılabileceğine dair herhangi bir işaretin olmaması dolayısıyla kapanmanın kasım ayına kadar sürebileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta, üçüncü çeyrek bilançolarında gelir ve karlarında artış bildirmesine karşın JPMorganChase'in hisseleri yüzde 3 ve Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 4 değer kaybetti. Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 4 artarken, Citigroup'un hisseleri ise yatay seyir izledi.

Analistler, hükümet kapanması nedeniyle önemli resmi verilerin yayımlanmasının aksadığına işaret ederek, açıklanan şirket bilançolarının tarifelerin Amerikan şirketleri üzerindeki etkisini değerlendirmede yatırımcılara ipuçları sağlayacağını kaydetti.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalarda da Fed'in gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair ipuçları arayacak.