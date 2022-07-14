New York borsası, 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonun ardından düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de haziran ayı enflasyonunun yüzde 9,1 ile 41 yılın en yüksek seviyesine çıkması sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,67 azalışla 30.772,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 kayıpla 3.801,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 azalışla 11.247,58 puana düştü.

ABD'de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından endeksler negatif bir seyir izledi.

Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ABD'de TÜFE aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentilerin oldukça üzerinde yükseliş gösterdi.

Piyasa beklentilerini aşan enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankasının ( Fed ) enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceğine yönelik endişeler arttı.

Enflasyon verisinin ardından Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, temmuz toplantısında 100 puanlık faiz artışının gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, haziran ayı enflasyon raporunun enflasyonun olumlu yönde hareket etmediğini gösterdiğini belirtti. Enflasyonun artmaya devam etmesinin endişe kaynağı olduğunu kaydeden Bostic, temmuz ayında 100 baz puanlık faiz artırımı olasılığının sorulması üzerine "her şey oyun dahilinde" yanıtını verdi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de hem manşet hem de çekirdek enflasyonun "aşırı" olduğunu kaydetti. Haziran ayındaki faiz artışının Fed'in enflasyonu ciddiye alacağının çok önemli bir işareti olduğuna işaret eden Barkin, son verinin enflasyonla mücadelede kararlı olmaya devam edilmesinin gerektirdiğini ifade etti. Barkin, kısa vadede resesyon riskinin de olduğunu belirterek, Fed'in önceliğinin büyümeden ziyade enflasyonun kontrol altına alınması olduğunu kaydetti.

"Bej Kitap" raporu

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı.

Raporda, birkaç bölgede talepte yavaşlama belirtilerinin arttığının bildirildiği, 5 bölgede ise artan resesyon riskine ilişkin endişelere dikkat çekildiği kaydedildi.

Fiyat artışlarına da değinilen raporda, "Tüketimin tüm aşamalarında tüm bölgelerde önemli fiyat artışları rapor edildi." değerlendirmesi yer aldı.