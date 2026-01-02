New York borsası 2026'nın ilk işlem gününde yükselişle açıldı

New York borsası, geçen yılın son günlerinde görülen düşüşlerin ardından bu yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artışla 48.174,62 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 artarak 6.883,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kazançla 23.482,92 puana yükseldi.

Geçen yılın son işlem günlerinde yaşanan satışların ardından pay piyasaları, yeni yıla risk iştahının toparlanmasıyla pozitif bir başlangıç yaptı.

Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, "Noel Baba rallisi" beklentilerine rağmen 2025'in son günlerinde düşüş kaydetmişti. Buna karşın üç endeks de 2025 genelinde çift haneli kazançlar elde etti.

Analistler, bir süredir teknoloji hisselerinde gündemde olan "yüksek değerleme" endişelerinin yılın ilk işlem gününde yerini alımlara bıraktığını belirtti.

Yeni yılda birçok Wall Street analistinin ABD piyasalarına yönelik iyimser beklentilerinin de risk iştahı üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, son ekonomik veriler ve yeni seçilecek ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanının "güvercin" bir tutum sergileyeceğine yönelik beklentiler doğrultusunda Fed'in para politikasının bu yıl piyasaların seyri açısından belirleyici olacağını ifade etti.

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump, 31 Aralık 2025 gecesi aldığı kararla döşemeli mobilya, mutfak dolapları ve banyo dolapları için 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan ek tarife artışını bir yıl erteledi. Böylece bu ürünlere halihazırda uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisi yürürlükte kalacak.

Söz konusu gelişmenin ardından ABD'de çevrim içi mobilya ve ev eşyası satışı yapan Wayfair'in hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Kurumsal tarafta da ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın otomobil teslimatlarının geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 16 düşmesine karşın hisseleri yüzde 1'in üzerinde yükseldi.