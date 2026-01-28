Haberler

New York Belediye Başkanı Mamdani, kentin zenginlerinden alınan vergilerin artırılmasını savundu

Güncelleme:
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 12 milyar dolarlık bütçe açığını kapatmak için kentteki en zengin kesimin vergi oranlarının artırılması gerektiğini vurguladı. Mamdani, açığın kötü mali yönetimden kaynaklandığını belirtirken, zenginlere yönelik vergi artışlarının ekonomik endişelere rağmen işe yaradığını ifade etti.

NEW New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 12 milyar dolarlık bütçe açığını kapatmaya yardımcı olmak için kentin en zengin kesiminin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini ifade etti.

Mamdani, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, önceki belediye yönetiminin kendilerine 12 milyar dolarlık bir bütçe açığı bıraktığını aktardı.

Söz konusu açığın New York'ta "Büyük Durgunluk" döneminde görülenden bile daha büyük ölçekte olduğuna dikkati çeken Mamdani, bunun kötü mali yönetimden, bütçenin dürüst şekilde hazırlanmasını ve New Yorklulara karşı açık olunmasını reddetmekten kaynaklandığını belirtti.

Mamdani, bu konuda dürüst olunması, kentteki yapısal dengesizliklerin de giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kentin eyaletle olan ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Mamdani, aynı zamanda New York'un en zengin sakinleri ve en karlı şirketleriyle olan ilişkilerin de yeniden tanımlanmasının önemine işaret etti.

Mamdani, 12 milyar dolarlık bütçe açığının, yıllık geliri 1 milyon dolar ve üzeri olan New Yorkluların en üst yüzde 1'lik kesimine uygulanan vergilerin yüzde 2 oranında artırılmasını gerektirdiğini ifade etti.

Zenginlere yönelik vergi artışlarının sermaye kaçışına yol açabileceğine dair endişelere de değinen Mamdani, New York eyaletinin 2021'de zenginlere yönelik vergileri artırmasına rağmen eyaletteki milyoner sayısının arttığını söyledi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
